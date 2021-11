Mit der diesjährigen Weihnachtsaktion hat sich der Farben- und Lackhersteller Diessner zum Ziel gesetzt, dem Klima und der Natur etwas zurückzugeben. Unter dem Motto „Farbe für unser Klima“ pflanzt das Berliner Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Unternehmen Wald“ Bäume an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Zwischen 1.November 2021 und 17. Dezember 2021 spendet Diessner bei einem Kauf von zwei Produkten aus dem CleanAir Sortiment einen Baum. Dieses Sortiment wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und soll für wohngesunde Raumluft stehen.

