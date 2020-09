Rigips bietet jetzt eigens produzierte Kompakt-Videos an. Alle wichtigen Verarbeitungsschritte zu ausgewählten Themen werden in maximal einer Minute verständlich und anschaulich erklärt. Ein Klick auf die animierte Kurz-Anleitung genügt, und in wenigen Sekunden sind alle wichtigen Arbeitsabläufe erklärt. Den Anfang der neuen Reihe bilden zwei kompakte Kurz-Animationen rund um die Arbeit mit Rigidur Fußboden-Systemen: eine Anleitung zur sorgfältigen Vorbereitung des Bodens mit Rigidur Ausgleichsschüttung sowie eine zur fachgerechten und sicheren Verlegung von Estrichelementen. Genau wie die ausführlicheren Anleitungen zeichneten sich auch die „Einminüter“ vor allem durch ihre leichte Verständlichkeit aus. Selbst ohne deutsche Sprachkenntnisse sollen die animierte Darstellung ohne Weiteres nachvollziehbar sein. Zu finden sind die kurzen Verarbeitungsvideos auf www.rigips.de/videos sowie unter www.youtube.com/c/RigipsDe/videos.

