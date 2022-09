WorldSkills in Special Edition

Die Weltmeisterschaft der Berufe wird als Special Edition erstmals weltweit zeitgleich ausgetragen. Nach der Absage der für Oktober geplanten WorldSkills in Shanghai 2022 machten sich die Mitgliedsnationen von WorldSkills International dafür stark, über 1.000 Spitzen-Fachkräften dennoch einen einzigartigen Wettkampf zu ermöglichen. Innerhalb kürzester Zeit erarbeiteten die besten Expert*innen rund um den Globus eine adäquate WM-Alternative. Der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft kommt für die WM-Teilnahme eine ganz besondere Ehre zuteil, denn Bundeskanzler Olaf Scholz übernimmt die Schirmherrschaft für das Team Germany. „Wir sind sehr dankbar, dass wir für diese Weltmeisterschaft erneut eine große Unterstützung seitens der Regierung erhalten“, freut sich Hubert Romer, Geschäftsführer und Offizieller Delegierter von WorldSkills Germany, über die positive Nachricht aus dem Bundeskanzleramt. In Deutschland werden über 160 der besten Fachkräfte der Welt in neun Disziplinen in Stuttgart, Nürnberg, Leonberg, Soest, Dresden und Lahr/Schwarzwald um den WM-Titel kämpfen.

