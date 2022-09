Zukunftsweisende Fachmesse

Ein voller Erfolg: Nach fünf Tagen ist die 67. NordBau am Sonntagabend, den 11. September 2022, mit 40.300 Besuchenden und 587 Ausstellenden aus 13 Ländern zu Ende gegangen. Die Messe bot auf dem Freigelände und in den Hallen Besuchenden viele Produkte für den Hoch- und Tiefbau: Baumaschinen und geräte, Kommunaltechnik und Werkzeug, E-Mobilität und Energietechnik. Infos zum Energiewendegesetz: Für viele wurde der Beratungsstand von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, Haus & Grund Schleswig-Holstein, der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen und dem Fachverband Sanitär Heizung Klima Schleswig-Holstein zum Mekka für die Energieberatung. Die Sonderschau in Halle 6 widmete sich dem Energieträger Wasserstoff. Unterschiedliche Partner wie Energieversorger, Hochschulen, Industrieunternehmen und Stadtwerke präsentierten Forschungen, aber auch die Bereiche, in denen bereits Wasserstofftechnologie eingesetzt wird sowie die Herausforderungen. Aber auch der Nachwuchs, die Studierenden, zeigten auf, dass Forschung ein wesentlicher Bestandteil der Bau- und somit auch der Energie- und Wohnungswirtschaft ist.

