Karneval fällt aus. Statt Schunkeln und Polonaise kommt zu Hause Farbe an die Wand, wird die Corona-Zeit einfach überpinselt und was braucht es dazu? Farbe von Sonnen Herzog, leckeres Schumacher Alt und eine kleine Schumacher Stärkung! Gemeinsam zeigen Thea Ungermann, Geschäftsführerin der Schumacher Altbier-Manufaktur und Margarete Sonnen, Geschäftsführerin der Sonnen Herzog GmbH & Co. KG, in der Zeit vom 1. bis 16. Februar 2021 wie man das Leben bunter gestalten kann. An den 16 Standorten von Sonnen Herzog erhält man beim Kauf von zwei Eimern 12,5 l getönter Sonnit Innenfarbe gratis eine Schumacher Handtasche, gefüllt mit vier Schumacher Altbier. Am Hauptsitz von Sonnen Herzog, Pinienstraße 20 in 40233 Düsseldorf, wird es am 11.02., 12.02. 15.02. und 16.02.2021 einen Schumacher to go Stand für die Kunden geben, der von 7 Uhr bis 13 Uhr geöffnet ist. Jeder Kunde von Sonnen Herzog erhält an diesen Tagen einen Gutschein im Wert von fünf Euro für eine typische Schumacher Brauhaus-Spezialität, die am Schumacher to go Stand angeboten werden. Zu den kulinarischen Schumacher Karnevalsklassikern zählen: Frikadellen-Brötchen, Happen mit Zwiebelmett, Möhreneintopf mit Mettwurst u.v.m. und natürlich Mutzemandeln. „Wir freuen uns sehr, dieses Jahr gemeinsam mit Schumacher während der Karnevalszeit 2021 für gute Laune zu sorgen“, erklärt Margarete Sonnen. „Wir hoffen auf viel Anklang und freuen uns, die Karnevalszeit so ein wenig bunter zu gestalten. Schade, dass Aschermittwoch wieder alles vorbei ist“, so Thea Ungermann. Für den Sommer und Herbst planen die kreativen Unternehmerinnen schon weitere bunte Aktionen.

Düsseldorf und Schumacher Altbier – gehören untrennbar zusammen. Denn die Schumacher Altbier-Manufaktur ist die älteste Hausbrauerei Düsseldorfs. Gegründet 1838 ist Schumacher Alt längst ein Kulturgut Düsseldorfs. Thea Ungermann „Wir mussten unsere Brauhäuser, das Stammhaus auf der Oststraße sowie unseren Brauereiausschank „Im Goldenen Kessel“ in der Bolkerstraße schließen. Seitdem kämpfen wir. Am 19.03.2020 war die Premiere für den ersten Düsseldorfer Brauhaus Drive-in. Der Zuspruch für unseren Lieferdienst als auch das Drive-in ist nach wie vor enorm positiv. Das Besondere am Schumacher Drive-in sind sicherlich die Aktionen, die auf Instagram, Facebook und der Website gepostet werden. Alle Mitarbeiter*innen haben in der gesamten Zeit mit angepackt, gebastelt, eingekocht, gebacken. Jeder hat geholfen, wo er nur kann. Wir sind ein starkes Team.“