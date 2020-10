Den Trend, sein Zuhause zu genießen und es optisch aufzuwerten, greift die Profi-Marke Sikkens mit derSchönmacher-Challenge auf. Im Fokus steht der Maler, der Schönmacher-Projekte mit den gleichnamigen Tools perfekt verwirklichen und dabei interessante Preise gewinnen kann. Behilflich sind dem Profi dabei die Sikkens Schönmacher-Tools von der Beratung mit trendiger Farbgestaltung über die Auswahl und Bestellung der Farben bis zur Schulung. Wer an der Challenge teilnimmt, steigert auch seine Kompetenz im Umgang mit den Kunden. Braucht der Maler noch eine Idee oder Unterstützung bei der Farbauswahl und -anwendung kann er auf die Angebote der Sikkens Akademie Online zugreifen. Jeder Maler mit Spaß am Wettbewerb und kreativen Ideen kann an der Challenge teilnehmen. Dafür verwandelt er einen möglichst interessanten Kundenauftrag in ein Schönmacher-Projekt. Er schickt – in Absprache mit dem Auftraggeber – Vorher-/Nachher-Fotos des Projekts mit vollständigen Kontaktdaten bis zum 31. März 2021 an WhatsApp 0221/4006 7906 oder per Mail an sikkens.de@akzonobel.com. Eine Jury aus Fachleuten wählt aus den Einsendungen die besten Raumgestaltungen mit Sikkens Farben und Lacken aus. Die glücklichen Gewinner werden bis zum 30. April 2021 informiert. Apropos: Der erste Preis ist ein Kochevent bei einem gefeierten Sternekoch inklusive Übernachtung im schönen Ambiente. Der zweite Preis lockt mit schönen Stunden dank Netflix Jahres-Abo. Beim dritten Preis wird eine Weinprobe in den eigenen vier Wänden von einem virtuellen Weinberater begleitet.

