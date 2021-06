Das Gestaltungsmalernetzwerk von Volker Geyer und das Branchennetzwerk Hogasearch haben eine Zusammenarbeit gestartet. Hogasearch ist der digitale Marktplatz für innovative, exklusive Produkte und Dienstleistungen für Hotels, Restaurants und das gesamte Gastgewerbe. Ergänzend zur digitalen Plattform, werden Info- und Networking-Veranstaltungen für Hoteliers, Architekten, Innenarchitekten und Bauherren organisiert. Der Malerverbund Malerische Wohnideen bietet der Hotel- und Gastrobranche ab sofort flächendeckend ein ausgewähltes Programm an Gestaltungsideen. Die erste gemeinsame Veranstaltung der beiden Kooperationspartner soll am 8. Juli 2021 in München stattfinden. Hier soll Wandgestaltung das Thema sein. Der Tag beinhaltet zwei Designvorträge mit technischer Fachkompetenz, das Fühlen und Anfassen von zahlreichen Oberflächen und Materialproben. Die Auftaktveranstaltung findet im Hospitality-Loft von Kaspaces in Garching statt. Weitere Veranstaltungen an anderen Standorten in Deutschland sind in Planung.

www.malerische-wohnideen.de