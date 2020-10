ALLIGATOR Super Weiß LEF – Aufsteiger in die NAK2-Liga

Je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten und je länger, desto schneller hinterlässt das Wohnen Spuren. Bei Innenfarben achten die ALLIGATOR FARBWERKE aus Enger umso mehr auf eine allzeit alltagstaugliche Produktqualität. Super Weiß LEF überzeugt ab sofort durch eine neue Qualität, die sich unter anderem durch eine bessere Nassabriebbeständigkeit (NAK2 statt vormals NAK3), eine leichtere Verarbeitung mit Rolle oder Pinsel und ein besonders homogenes Oberflächenfinish auszeichnet.



Verarbeiter wissen aus Erfahrung, was Innenfarben alles wegstecken müssen: Mal scheuert jemand mit dem Ärmel an der Wand entlang, mal schrammt eine Einkaufstasche über die gestrichene Oberfläche, und natürlich werden immer wieder Gegenstände angelehnt, was nicht selten Spuren hinterlässt – jedenfalls auf herkömmlichen Dispersionen.

Empfohlen von Experten

In privaten wie gewerblichen Räumen hat sich ALLIGATOR Super Weiß LEF als strapazierfähige Oberflächenbeschichtung über Jahre bewährt. Die Rezeptur der robusten Innenfarbe wurde von der ALLIGATOR Forschung & Entwicklung optimiert: „Das neue Super Weiß LEF lässt sich jetzt noch leichter verarbeiten und überzeugt durch eine optimierte Deckkraft“, hebt ALLIGATOR Produktmanager Dustin Loesche hervor.

Hervorragend zu verarbeiten

ALLIGATOR Super Weiß LEF überzeugt durch eine geringe Spritzneigung sowie einer leichteren Verarbeitung mit Pinsel und Rolle. Dabei hält sich der Verbrauch in Grenzen, der Verarbeiter spart außer Material auch Arbeitskraft und Zeit – und die Kunden sind vom neuen Erscheinungsbild ihrer Räumlichkeiten begeistert.

Weiß oder getönt

ALLIGATOR Super Weiß LEF ist im Farbengroßhandel sowohl als Weißware sowie als Base 3 in vier Gebindegrößen erhältlich und wird standardmäßig in RAL 9010 und RAL 9016 bevorratet.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.alligator.de/superweiss