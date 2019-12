Art Caltino Farbcollection

Die hochwertige, silikatische Innenspachteltechnik Art Caltino von ALLIGATOR verleiht Wandflächen einen natürlichen Oberflächencharakter. Matte Beton- und Natursteinoptiken können in wenigen Arbeitsschritten erschaffen werden.

Nach der korrekten Untergrundvorbereitung wird Art Caltino in einem ersten Arbeitsgang mit der Venezianer Kelle im gewünschten Farbton in einer unregelmäßigen Struktur aber in gleicher Schichtstärke vorgespachtelt. Bei eingefärbtem Material zunächst die Paste gut mit dem Grundmaterial verrühren.

Der zweite Arbeitsgang besteht darin, Art Caltino auf der vollständig durchgetrockneten Oberfläche mit Venezianer Kelle in der gewünschten Optik aufzubringen. Nach kurzer Ablüftzeit (ca. 20-30 Min.) mit gleichem Werkzeug leicht nachglätten.

17 ebenso moderne wie dezente Farbtöne stehen zur Auswahl, um unverwechselbare und trendige Wandflächen zu schaffen. Lassen Sie sich von dem neuen Farbtonfächer Art Caltino inspirieren. Das Druckergebnis überzeugt nicht nur im Hinblick auf seine Farbtreue. Auch die Struktur der Innenspachteltechnik wird optimal präsentiert.

Alle Farbtöne sind über die ALLFAcolor-Tönanlagen vor Ort beim Großhandel realisierbar.

Top-Systemprodukte von Art Caltino sind die verarbeitungsfertige, pigmentierte Grundierfarbe Multi-Grund 3 in 1 sowie die Art Deco Imprägnierung. Letztere schützt die behandelten Flächen vor Spritzwasser und intensiviert gleichzeitig den Farbton.

Fragen Sie Ihren ALLIGATOR-Fachberater nach dem neuen Farbtonfächer von Art Caltino.

Informationen zum Produkt Art Caltino finden Sie hier: www.alligator.de

Fotos: ALLIGATOR FARBWERKE

18. Dezember 2019