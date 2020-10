Dass die ALLIGATOR FARBWERKE eine starke Marke sind, daran arbeitet das Unternehmen seit seiner Gründung. Doch nun haben wir das auch von unseren Kundinnen und Kunden bestätigt bekommen: In der Großhandelsumfrage „Farben + Lacke 2020“ von BTH Heimtex, eine der führenden Branchen-Fachzeitschriften, erhielt die Marke ALLIGATOR die Gesamtnote 1,8 – und liegt damit vor allen anderen Anbietern auf dem Spitzenplatz. Nach dem zweiten Platz im letzten Jahr bedeutet das eine abermalige Steigerung und eine starke Würdigung unserer Bemühungen.

In den folgenden Kategorien holte ALLIGATOR den Sieg: Innendienst, Außendienst, Reklamationsbearbeitung, Produktqualität, Vertriebspolitik und zusammen mit der Marke Caparol bei den Zukunftsperspektiven. Ein weiterer Punkt, über den wir uns sehr freuen: Nach Einschätzung der Großhändler erzielte ALLIGATOR zudem die höchsten Sympathiewerte. Auch bei den übergeordneten Kriterien Mensch, Produkt und Management landete ALLIGATOR auf dem ersten Platz.

Dieses Ergebnis ist eine große Freude für uns und zeigt uns, dass unsere Anstrengungen in Bezug auf die genannten Punkte in die richtige Richtung gingen. Doch bei aller Ausgelassenheit bedeutet dieses Ergebnis vor allem auch eines: Es ist für uns eine große Motivation und ein absoluter Ansporn, unsere Arbeit weiter zu intensivieren – nur so können wir auch in Zukunft unseren Kundinnen und Kunden die Spitzenqualität bieten, für die sie uns jetzt so überragend ausgezeichnet haben.