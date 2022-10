Für nach(t)leuchtende Markierungen

Ob für Sicherheitsleitsysteme, zur Kennzeichnung einzelner Gefahrenstellen, zur Markierung besonderer Raumelemente oder zu rein dekorativen Zwecken – das nachleuchtende 758 Kronalux® Leuchtspray von JAEGER sorgt dank lichtspeichernder Pigmente auch in tiefster Dunkelheit stets für die nötige Aufmerksamkeit und Orientierung. Der farblose und vergilbungsfreie Speziallack (Klasse C nach DIN 67510-1 – 266/33) für innen und außen ist licht- und wetterbeständig und glänzt mit kurzer Trocknungszeit.

Sprühstoß für Sprühstoß mehr Sicherheit und Orientierung. Das neue 758 Kronalux® Leuchtspray bringt zuverlässig Licht ins Dunkel. Die phosphoreszierende Farbe eignet sich insbesondere zur Markierung von nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen an Wänden, Böden oder Stufen nach DIN ISO 16069:2019-04. So lassen sich zum Beispiel tückische Bodenschwellen, Türstürze oder Treppenstufen gut sichtbar markieren – und damit unangenehme Verletzungen zuverlässig vermeiden.

Auch zur Markierung von Lichtschaltern & Co. sowie zur kreativen Deckengestaltung in Form eines Sternenhimmels kann der transparente Speziallack, der im Dunkeln gelblich grün leuchtet, eingesetzt werden. Dabei erhöht sich die Leuchtkraft mit der aufgebrachten Schichtstärke: Je mehr Leuchtfarbe man aufträgt, desto intensiver präsentiert sich der Leuchteffekt. Die Nachleuchtkraft ist in den ersten 90 Minuten am stärksten. Später sind die Leuchtmarkierungen noch bis zu 12 Stunden gut sichtbar.

Mit einer 400-ml-Sprühdose des JAEGER Speziallacks kann eine Fläche von rund 1 m2 markiert werden. Dabei ist die Farbe bereits nach etwa 10 Minuten staubtrocken und nach weiteren 20 Minuten grifffest. Eine vollständige Durchtrocknung ist nach 24 Stunden erreicht.

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.jaegerlacke.de/