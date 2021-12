Farben - Casein Distemper: die reinste Farbpracht

Immer mehr Menschen möchten ihr Zuhause ökologisch bewusst und mit dazu passenden Produkten gestalten, und so erleben mineralische, nachhaltige Farben aktuell eine wahre Renaissance.

Casein Distemper, eines der traditionellen Produkte aus dem Sortiment der englischen Farbenmanufaktur Farrow & Ball trifft mit seiner reinen Formel und historischen Anmutung den Nerv der Zeit. „Die Bindemittel sind Leim mit einem Kaseinzusatz,“ sagt Rainer Becker. Der Düsseldorfer Malermeister steckt als Experte und Markenbotschafter des ikonischen Farbherstellers in Deutschland immer mehr Kolleginnen und Kollegen mit seiner Begeisterung für die hochwertigen Produkte von Farrow & Ball an. „Ein feineres und reineres Anstrichmittel gibt es nicht.“

Als eine der Spezialfarben von Farrow & Ball wird Casein Distemper traditionell für das Streichen von Lehmputz verwendet. Das Produkt, das wegen seiner Eigenschaften für den Einsatz im Bereich des Denkmalschutzes hervorragend geeignet ist, sei eine Referenz an die 70-jährige Firmenhistorie, so der Experte, die ihren Ursprung im englischen Denkmalschutz hat. Eine Vielzahl der beliebten Farbtöne ist inspiriert von ihren geschichtsträchtigen Herkunftsorten.

„Casein Distemper ist in so gut wie allen unseren Farbtönen erhältlich und zeichnet sich durch seine extrem matte Oberfläche in der Nassabriebsklasse 3 aus. Die Farbtiefe der Pigmente und Farbbrechung des Lichts, für die Farrow & Ball Farben berühmt sind, ist auch bei Casein Distemper das herausstechende Merkmal.“ Zudem sei das Material hoch diffusionsfähig und die Farbe reversibel. Auch das prädestiniert Casein Distemper für den Einsatz im historischen Kontext.

„Casein Distemper zeigt, wo unsere DNA liegt: In der Historie kunstvoller Farbgestaltung und den wunderschönen, bewährten Farbwelten, die es immer schon gegeben hat. Farrow & Ball interpretiert sie neu und begeistert damit bis heute die Menschen,“ sagt Rainer Becker.

PraxisPlus Die klassische Leimfarbe für den Innenbereich ist in 131 Farben der Kernpalette und in den neu aufgelegten Archivtönen von Farrow & Ball erhältlich. Sie wird meist für Lehmputz verwendet, kommt ohne separate Grundierung aus, ist hoch diffusionsoffen und reversibel – und damit für historische Gebäude besonders gut geeignet. www.farrow-ball.com/de/spezialfarben