MARANZO – fugenloser Boden von FRESCOLORI

Das FRESCOLORI Spachtel-System für fugenlose Böden bewährt sich selbst in hoch frequentierten gewerblichen Räumen. MARANZO ist nicht nur optisch ein besonderes Highlight, sondern steht für höchste Qualität und Langlebigkeit.

Atmosphärische Gestaltung, innovatives Design, hohe Materialhärte und Widerstandsfähigkeit sowie vielfältige Struktur- und Farbmöglichkeiten. All diese Attribute kann das Produkt FRESCOLORI MARANZO für sich in Anspruch nehmen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass MARANZO durch das Baukastensystem einen unendlichen Gestaltungsspielraum bietet und für Profis einfach zu verarbeiten ist. Nach einmaliger Schulung ist der Verarbeiter in der Lage, sämtliche Oberflächen durch die Kombination der unterschiedlichen Materialkörnungen zu erzeugen. Eine weitere Besonderheit ist die individuelle Pigmentierbarkeit, denn im Gegensatz zu vielen Produkten der Marktbegleiter, ist MARANZO in nahezu jedem Farbton erhältlich.

In puncto Bodengestaltung sind der Kreativität folglich kaum Grenzen gesetzt.

Durch die fugenlose Verarbeitung erhält jeder Raum eine besondere Wertigkeit und edle Optik, die die persönliche Handschrift des Verarbeiters trägt. Das Produkt ist komplett durchgesättigt und mit einer Imprägnierung versehen, die den Boden wasserdicht und fettabweisend macht. Durch die hohe Materialqualität und die besondere Beschaffenheit der Oberflächen sind auch Wärme und Feuchtigkeit unbedenklich. MARANZO ist schwer entflammbar nach Schiffsnorm IMO MSC.307(88) und besitzt eine Shore-Härte von D68 nach EN ISO 7619–1–2012. Die Rutschhemmung ist im Standard mit R10 C angegeben, kann aber auf Wunsch durch ein spezielles Finish erhöht werden. Dank der besondere Materialhärte ist das Produkt auch für tägliche Belastungen in hoch frequentierten Bereichen geeignet.

Zunächst ausgezeichnet mit dem PLUS X AWARD 2020/2021 für High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität und in der Folge gekrönt als „Bestes Produkt des Jahres 2021“ in der Gattung „Boden-Belag“.

FRESCOLORI MARANZO – ein außergewöhnliches Produkt für das besondere Raumerlebnis.

Weitere Informationen:

www.frescolori.de