Vom Chemie-Startup AFFIX Labs kommt ein neues Reinigungsprodukt für Oberflächen auf den Markt: Clean N Coat. In Tests hielt die Beschichtung mehr als 300 Berührungen stand.

Die Lösung wird wie jeder andere Reiniger aufgetragen, bildet aber einen nahezu unsichtbaren, äußerst dünnen und antimikrobiellen Film, der die Oberfläche bis zu sieben Tage lang schützt. Clean N Coat enthält Si-Quat, eine neu entwickelte, dauerhaft antivirale Beschichtung. Tests durch mehrere Laboratorien der Sicherheitsstufe 3, darunter auch an der Universität Lissabon, haben die Wirksamkeit von Si-Quat gegen 99,9 % aller Viren und Bakterien nachgewiesen, einschließlich des Erregers von COVID-19. Das Reinigungsprodukt trocknet laut Hersteller sofort. Aufgesprüht auf die Oberfläche soll es entfettend und säubernd wirken, trocknet zu einem dünnen, klaren und haltbaren, umweltverträglichen Film, der auf der Oberfläche desinfizierend abbindet. Viren und Bakterien, die damit in Kontakt kommen, werden, so verspricht es der Anbieter, binnen Minuten abgetötet. Das Produkt kann auf harte Oberflächen wie Arbeitsplatten und Theken aufgetragen werden, aber auch auf weichere Materialien wie Möbeln oder Holz, und hält sie wirksam keimfrei. Praxistests laufen in Bildungsstätten, Hotels und Seniorenheimen auf Malte, in einer Gruppe von Schulen und einer Bankenkette in Südafrika, in Restaurants und Taxis in Finnland sowie als Pilotprogramme in Hotels in Indien, Dubai und Spanien.

