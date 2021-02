Wandkleber von Ardex für Feuchträume

Der SMP-Wandkleber AF 181W von Ardex ist wasserfrei und soll über eine hohe Klebkraft verfügen. Er ist laut Hersteller in Bädern ebenso gut einsetzbar wie in Bereichen mit hoher Wärmeeinwirkung. PVC-Designbeläge lassen sich damit laut Anbieter mühelos an Wand- und Bodenflächen verlegen. Auch für hochbelastete Eingangsbereiche und Flächen mit starker mechanischer Belastung soll sich der Klebstoff eignen. Der Hersteller verspricht eine einfache Verarbeitung des einkomponentigen Produkts: Es muss nicht angerührt werden und lässt sich mit der Rolle an der Wand aufgetragen.

www.ardex.de