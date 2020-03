Raufaser ist seit über 100 Jahren am Markt und nach wie vor der am weitesten verbreitete Wandbelag in Deutschland. Ab dem Frühjahr 2020 lässt sich die Beschichtung genau dieses Klassikers noch wirtschaftlicher und optisch gelungener gestalten. Brillux hat für Raufaserwände mit Raulan ELF 953 eine Innendispersion entwickelt, die laut Hersteller die fünf wichtigsten Gütekriterien einer wirtschaftlichen und optisch überzeugenden Dispersion ideal erfüllt. Sie deckt sehr gut (Klasse 1 bei 7 m²/l) und füllt sehr gut im Nahtbereich, ist sehr ergiebig und rationell spritzbar. Sie veredelt Raufaser in nur einem Arbeitsgang und ist gleichermaßen für Erst- und Renovierungsanstriche geeignet. Bislang bot Brillux mit Dolomit Trend ELF 952 und Decolin ELF 955 zwei unterschiedliche Innendispersionen für den Einsatz auf Raufaser. Ihre jeweiligen Stärken sind in Raulan ELF 953 eingeflossen: Das neue Produkt, das die beiden bisherigen Innendispersionen ersetzt, ist weiterhin in zwei Weißfarbtönen (0095 weiß und 0096 trendweiß) und auch als Basis 40 für den individuellen Wunschfarbton erhältlich.

www.brillux.de/raulan.de

3. März 2020