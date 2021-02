Die Luftentfeuchter-Typen KT 325, KT 425, KT 565, KT 825 und KT 1125 von Wilms wurden mit Besonderheiten ausgerüstet: So ist z. B. der KT 565 mit einem extra starken Lüfter ausgestattet. Ausgelegt für erhöhte Pressung, kann laut Hersteller über flexible Schläuche die trockene Luft an die Problemzonen zur noch effektiveren Trocknung herangeführt werden. Mit einem integrierten 1-kW-Elektroheizelement kann die Prozessluft noch zusätzlich erwärmt werden, um so noch besser die Feuchtigkeit aufzunehmen. Dabei soll alles dennoch im 230-Volt-Bereich bleiben.

