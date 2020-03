Bei den Innenputzen soll künftig vieles einfacher werden. Das behauptet zumindest Sto. Der neue Innenputz StoDecosit soll die Eigenschaften verschiedener Putze in einem Produkt vereinen: Strapazierfähig wie ein organischer und schimmelhemmend wie ein silikatischer Putz sein, außerdem konservierungsmittelfrei sowie umwelt- und ressourcenschonend. Er liefert eine matte mineralische Oberfläche bei gutem Aufziehverhalten und kann exakt strukturiert werden. Der Dispersionssilikat-Innenputz für Wände und Decken mit mineralischem Charakter eignet sich aufgrund seines hohen pH-Werts sogar für die Sanierung bereits pilzbefallener Flächen. Er besteht zu 97 Prozent aus mineralischen und nachwachsenden Rohstoffen – ohne bei den Verarbeitungseigenschaften Kompromisse einzugehen, so der Hersteller. Der unabhängig überwachte (TÜV Süd) Putz ist in unterschiedlichen Körnungen (0,5 – 2,0 je nach Putzart) und als Kratz-, Rillen-, Modellier- und Spritzputz erhältlich.

www.sto.de

3. März 2020