Die Vakkumdämmung Puren Ultra VIP ist ein 40, 50 oder 60 mm dickes Kombi-Vakuumelement, das mit PU oben und/oder seitlich und granuliertem Kautschuk von unten umgeben ist. Das integrierte Vakuum Isolations Paneel-Element (Dicke 20, 30 oder 40 mm) in den Maßen 1000 x 600, 1000 x 300 und 600 x 500 mm ist speziell für Flachdächer und Terrassen konzipiert. Das Paneel ist druckfest und besteht aus einem hochdispersen, zu 100 Prozent recycelbaren Kieselsäurestützkern. Je nach Einbausituation hat das Element an der langen und/oder kurzen Seite einen PU-Überstand, der bis 30 mm zugeschnitten werden darf und die exakte Anpassung an die baulichen Gegebenheiten ermöglicht.

29. Februar 2020