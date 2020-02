Langlebig und sicher

„Wohnen am Turm“, damit wird diese viergeschossige Rotunde beworben. Die Gebäudehülle der Mehrfamilienhäuser entspricht den Anforderungen des KfW-Standards 55.

Für die Bekleidung der Außenwände aus Kalksandstein wählte der Vorstand der Wohnbaugenossenschaft in Abstimmung mit Planern und Bauunternehmen ein Wärmedämmverbundsystem von Caparol mit einem Steinwollekern von Rockwool.

„Wir setzen seit Jahren bei allen Neubauten, Sanierungen und Aufstockungen auf nachhaltige Baustoffe, die nicht nur den Energieverbrauch der Gebäude senken, sondern auch im Wertstoffkreislauf eine gute Figur machen“, erklärt der technische Vorstand der Märkischen Scholle, Jochen Icken.

Außenwandkonstruktionen

Im Juli 2019 wurde die Fassadendämmung am zweiten Gebäude abgeschlossen. „Ein Bauschritt, der mir persönlich am Herzen liegt“, bekräftigt Icken. Er ist selbst Bauingenieur und hat in elf Jahren bei der Märkischen Scholle Erfahrungen gesammelt und grundlegende Entscheidungen getroffen.

„Wir wissen, dass vollmineralische Außenwandkonstruktionen und eine Beschichtung mit Silikonharzfarben langlebig sind und uns dabei helfen, auch ehrgeizige Einsparziele hinsichtlich der Energiekosten zu erreichen“, berichtet er. „Das können wir mit Zahlen belegen.“ Aktuell läuft ein vom Dr. Robert-Murjahn-Institut in Ober-Ramstadt wissenschaftlich begleiteter Test mit fünf gleichartigen Gebäuden der Märkischen Scholle, in deren Fassadendämmung Sensoren eingebaut wurden, über die die Wirkweise verschiedener Dämmstoffe noch genauer analysiert wird. „Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmungen sind bei uns seit langem gesetzt, weil wir unseren Mitgliedern damit eine langlebige und sichere Wärmedämmung bieten. Aber trotzdem sind wir auf die Messergebnisse gespannt, durch die wir erfahren, welche Temperaturen sich in einer Wandkonstruktion im Wechsel der Jahreszeiten entwickeln und welchen Einfluss das auf ihre Haltbarkeit hat.“

Dämmung

Um den angestrebten U-Wert für die Gebäudehülle der sieben Wohnhäuser in Lichterfelde zu erreichen, montierte DWB auf Empfehlung der Hersteller 180 mm dicke Coverrock II Dämmplatten. Die Coverrock II ist eine nicht brennbare Putzträgerplatte aus Steinwolle in der Wärmeleitfähigkeit 035. Mit ihrer hochverdichteten Oberlage bietet sie eine hervorragende Putzhaftung. Für einen schnellen Baufortschritt soll die Zweischichtcharakteristik der Platten sorgen. Dank dieser lassen sich die Platten gut schneiden und verdübeln. Die beidseitige Beschichtung der Plattenoberflächen ermöglicht bei Bedarf auch eine maschinelle Verarbeitung des Klebemörtels sowie einen Putzauftrag ohne Pressspachtelung, was vor allem auf sehr großen Fassadenflächen viel Zeit spart.

Auf Wunsch des Statikers werden die Dämmplatten im laufenden Projekt der Märkischen Scholle mit klassischen 60-er-Dübeln befestigt. Die versenkten Dübel werden jeweils mit einer Rondelle aus Steinwolle überdeckt. Wärmebrücken, die später zu punktuell sichtbaren Verfärbungen der Oberflächenbeschichtung führen könnten, werden so vermieden.

Nicht brennbar über alle Geschosse

Den Nachteil des etwas höheren Plattengewichtes einer Dämmung aus Steinwolle nehmen Bauleiter Ripolz und seine Kollegen gern in Kauf. „Wenn ich mit leichtgewichtiger Polystyrol-Dämmung arbeite, muss ich bei mehrgeschossigen Gebäuden wie denen hier in Lichterfelde einige Brandriegel aus Mineralwolle einsetzen und wegen der Verklinkerung des Sockels ohnehin das gesamte Erdgeschoss mit einer nicht brennbaren Dämmung der Klasse A1 ausführen. Die sachgerechte Umsetzung dieser gesetzlichen Anforderungen, vor allem bei Gebäuden mit Staffelgeschossen, wird dann regelmäßig langwierig zwischen allen Verantwortlichen diskutiert. Deshalb ist es uns nur recht, wenn ein Bauherr nicht lange fackelt und sich gleich für eine vollständig nicht brennbare Fassadendämmung entscheidet.“

Mineralisch für ein gutes Klima

Vorstand Jochen Icken ist überzeugt davon, dass die Hausbewohner nicht nur im Brandfall von einer vollmineralischen Außenwandkonstruktion profitieren. „Auch das Thema Diffusionsfähigkeit ist ja wichtig. Die Mitglieder der Märkischen Scholle fühlen sich in ihren Wohnungen wohl und das hat sowohl mit unseren Bemühungen um einen guten Schallschutz als auch mit gutem Raumklima und natürlich der hohen Gestaltungsqualität der Gesamtanlagen zu tun. Gutes Wohnen und Leben ist ein Stück weit planbar, davon bin ich fest überzeugt.“

Aufstocken und behutsam verdichten

Insgesamt besitzt die Märkische Scholle rund 3.700 Wohnungen, allein in der Gartenstadt Lichterfelde Süd über 900 aus den 1930er- und 1960er-Jahren. Seit 2014 wurden die meisten von ihnen einer umfangreichen energetischen und sozialverträglichen Sanierung unterzogen. Die Farbkonzepte für die in der Regel mineralisch gedämmten Fassaden entstanden in enger Abstimmung zwischen dem zuständigen Architekturbüro, Caparol und dem Vorstand der Märkischen Scholle. „Mit Caparol verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit“, erklärt Icken, „und die Märkische Scholle gehörte mit zu den ersten Wohnungsunternehmen, die konsequent auf ‚Thermosan NQG-Farbe umgestellt haben.“ Auch bei der Ausführung der Endbeschichtung auf den gedämmten Fassaden setzt Icken also auf Langlebigkeit. Caparol-Fachberater Michael Karst berichtet: „Bei allen Fassadensanierungen der Märkischen Scholle wird auf einem durchgefärbten Putz zweimal mit unserer besten Silikonharzfarbe beschichtet. Um eine frühzeitige Veralgung und Verschmutzung zu verhindern, wird bei ‚Thermosan‘ die hochwertige Bindemitteltechnologie Nano-Quarz-Gitter eingesetzt. So sind die Farbtöne wesentlich länger farbtonstabil, als bei herkömmlichen Silikonharzfarben.“

Gewappnet gegen raues Wetter

Eine Außenwand, voll mineralisch – vom Mauerstein über die Dämmung bis zur Endbeschichtung – Jochen Icken ist überzeugt davon, dass er damit im Sinne der Mitglieder die beste Wahl getroffen hat: „Extreme Wetterereignisse wie große Hitze oder Starkregen werden in der Zukunft immer häufiger über uns und unsere Gebäude hereinbrechen. Darauf sind die neuen ebenso wie die sanierten Gebäude der Märkischen Scholle mit ihren Außenwandkonstruktionen gut vorbereitet.“

