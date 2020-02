Nicht zum Hochseeangeln, sondern zur Entfernung von Algen an Fassaden ohne Gerüst ist das neue Teleskopstangensystem von ILKA-Chemie vorgesehen. Es kann von ca. 6 Meter bis 11 Meter Höhe eingesetzt werden. Zum Transport lässt sich das System bequem in einer Tasche verstauen. Im Set ist alles enthalten, was für die Arbeit an der Fassade benötigt wird: Eine Pumpe mit Auffangwanne, eine Fernbedienung, Böcke zum Ablegen der Stangen, ein Schlauch mit über 16 m Länge, Reinigungsadapter, eine Lanze mit Düse und die Teleskopstange. Der Kaufpreis ist laut Hersteller nach ein bis zwei 2 Einsätzen wieder eingespielt, da die Kosten für ein Gerüst oder einen Hubsteiger entfallen. Im Set sind zwei Kanister mit den Produkten Sanierlösung und Sanierschutz enthalten.

www.ilka-chemie.com

24. Februar 2020