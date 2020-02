Der LiftMaster, eine mobile Hubarbeitsbühne von Zarges, wird den aktuellen Anforderungen für Arbeitssicherheit gerecht. Bei dieser Hubarbeitsbühne befinden sich Personen bereits vor dem Aufstieg in einem Korb, fahren in ihm hoch und runter und sind durch ein umlaufendes Geländer während ihres Einsatzes gesichert. Schnell und problemlos sollen Nutzer bis auf die maximale Arbeitshöhe von 4,3 Metern gelangen. Die flexible Höhenverstellung verläuft stufenlos. Betrieben wird die Bühne durch Muskelkraft per Handkurbel. Da der Hebemechanismus hierbei unterstützt, soll nur ein geringer Kraftaufwand nötig sein.

4. Februar 2020

