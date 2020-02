Die neue Spritzpistole Contractor PC Compact ist noch kleiner und leichter als das Vorjahresmodell Contractor PC.

Mit ihrem kompakten und leichten, ergonomischen Format ermöglicht die neue Pistole sehr gute Spritzergebnisse sowie eine mühelose Handhabung und Bedienung. Die Pistole liegt nicht nur gut in der Hand, sondern minimiert zudem, dank der Möglichkeit zum einteiligen Pistolen-Umbau am Einsatzort, etwaige Ausfallzeiten. Das superdünne BlueMax™ II Peitschenende (1/8” X 1.4M) eignet sich für alle dekorativen Farben. Es ermöglicht leichten Auftrag selbst in kleinsten Ecken und an schwer zugänglichen Stellen. Darüber hinaus verfügt die Pistole über einen neuen, kleineren Filter. Merkmale und Vorteile:Sie ist eine der leichtesten Spritzpistolen dieser Kategorie. Die Abzugskraft ist im Vergleich zu aktuell verfügbaren Spritzpistolen um bis zu 50 % geringer . Das dünne BlueMax™ II-Peitschenende verbessert die Flexibilität und die Bedienungssteuerung Dank der exklusiven ProConnect-Ersatzpatrone kann Sie direkt am Einsatzort ohne erforderliche Werkzeuge instandgesetzt werden.

www.graco.com/contractorpcgun

24. Februar 2020