Die batteriebetriebenen Befüllpumpe von Graco soll die Oberflächenbehandlung im Trockenbau vereinfachen und beschleunigen. Sie ersetzt eine manuelle Befüllpumpe und soll so konzipiert sein, dass alle manuellen oder automatischen Taping- und Finishing-Werkzeuge einfach und gleichmäßig befüllt werden können. Für den Maler bedeutet das laut Hersteller ermüdungsarmes und effizientes Arbeiten. Die PowerFill 3.5 ist in drei Baureihen erhältlich: eine Standard-Serie für Aufträge in Wohngebäuden und Renovierungsarbeiten und zwei Pro-Serien für große Wohnbauprojekte und gewerbliche Aufträge.

