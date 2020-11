Baustoffanhänger HD18 von Humbaur

Der Humbaur HD18 Baustoffanhänger ist eine Kombination aus Pritsche und Drehschemel. Er kann für palettierte Ware wie Pflastersteine oder Baumaterial ebenso eingesetzt werden, wie für große Stückguter oder Baustelleneinrichtung. Das Besondere: dank der komplett abklappbaren Wände an der Seite und am Heck kann der Anhänger sowohl mit dem Stapler als auch mit dem Kran beladen werden Durch die in den Rahmen integrierte Pritschenkonstruktion ergibt sich ein Leergewicht von 3490 kg. Der Anhänger bietet somit eine hohe Nutzlast.

