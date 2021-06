Recycling hat sich als umweltfreundliche Baustoffquelle etabliert: Ohne den Verbrauch von endlichen und knappen Rohstoffen entstehen mit speziell entwickelten Verfahren hochwertige Materialien für den Bau.

Ein Beispiel sind Bauplatten aus Blähglas: Basis ist Glasgranulat – gewonnen aus der Wiederverwertung von Einwegflaschen und Überschüssen der industriellen Glasherstellung. Die ressourcenschonenden Baustoffe sind weitgehend unabhängig von derzeit knapper werdenden Rohstoffquellen. Zudem zeichnen sie sich durch ihre bautechnischen Eigenschaften aus: hochstabil und dennoch flexibel, leicht im Gewicht und leicht zu verarbeiten, diffusionsoffen, schimmelhemmend, nichtbrennbar. Blähglas-Leichtbauplatten bewähren sich in Innenräumen, Feuchträumen und im Außenbereich – und sind sogar in einer akustisch wirksamen Version verfügbar. Mit Blick auf die Versorgungssicherheit stehen aktuell auch Baustoffe auf Basis von vulkanischem Glasgestein im Fokus. Das weltweit vorkommende Ursprungsmaterial ist ohne drohende Verknappung verfügbar. In einem speziellen Herstellungsverfahren entstehen leichte, rein mineralische Microhohlkugeln.

www.verotec.de