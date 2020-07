Innendämmsystem - Klinik in neuem Glanz

Außenwände Wegen ihrer charakteristischen gelben Klinkerfassaden werden die denkmalgeschützten Gebäude der 1893 eingeweihten Sächsischen Klinik Rodewisch auch „gelbe Häuser“ genannt. Für die energetische Ertüchtigung derauf circa 650 Quadratmetern kam ein Innendämmsystem von UdiDämmsysteme zum Einsatz.

Fotos: UdiDämmsysteme

Ab 1992 wurde der Gebäudekomplex Stück für Stück saniert und modernisiert. Zuletzt das Haus B9, wo seit 1966 die Tagesklinik für Erwachsene untergebracht ist.

Für die energetische Ertüchtigung der Außenwände auf circa 650 Quadratmetern kam ein Innendämmsystem von UdiDämmsysteme zum Einsatz. Es besteht aus zwei unterschiedlich starken, diffusionsoffenen und kapillaraktiven Holzfaserdämmplatten. Auf eine Dampfsperre wird verzichtet. Tauwasser wird innerhalb des Systems aufgenommen und schnell wieder der Raumluft zugeführt oder kapillar nach außen transportiert. Das verhindert die Bildung von Schimmel und sorgt für ein gutes Raumklima.

Innendämmsystem: Trockene Montage

Die Montage erfolgt trocken, zusätzlicher Feuchteeintrag wird vermieden. Die Holzfaserelemente wurden direkt auf den Untergrund verschraubt. Durch die zum System gehörenden Stelldübel werden Unebenheiten des Untergrunds von bis zu +/- zwei Zentimetern ausgeglichen. Das Entfernen des Innenputzes konnte damit umgangen werden.

Die anschließende Beschichtung der Platten mit Armierungsspachtel und Gewebe sorgt für Stabilität und dauerhafte Rissfreiheit. Den Abschluss bildet ein Kalkfeinputz.

Das Dämmsystem passt hervorragend zur Gebäudestruktur und schmiegt sich um die tragenden Holzbauteile konsistent an. So ließen sich die Auflager der Holzbalken in den Außenwänden baukonstruktiv und bauphysikalisch passend in die Innendämmungsschale einbinden. Materialfremde, schadensanfällige Konstruktionen konnten vermieden werden.