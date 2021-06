Betoninstandsetzung nach Richtlinie fachgerecht ausführen

Bei der Betoninstandsetzung an einem Hochhaus in Hattersheim wurde als letzte Schicht eine rissüberdeckende Betonschutzfarbe aufgetragen. Foto: Disbon

Die Vorbereitung muss stimmen. So ist darauf zu achten, dass der Zuschlag des Betons an

der zu beschichtenden Oberfläche freigelegt wird. Das gelingt zum Beispiel durch

Druckwasserstrahlen mit festen Strahlmitteln, in Ausnahmen auch mittels

Diamantschleiftechnik (Foto).

Foto: Disbon