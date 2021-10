Der Edelputz Keratherm von Auro ist nun in der Körnung fein und medium erhältlich. Die Besonderheit: Wände mit diesem Putz regulieren das Klima in Wohnräumen. Der ökologische Putz reflektiert die Wärme, damit sollen die Räume in der kalten Jahreszeit warmgehalten und im Sommer gegen die Hitze von außen besser geschützt werden. Das Raumklima wird reguliert, Energieverluste vermieden. Mit seiner permanenten Feuchtigkeitsregulierung und seiner natürlichen Alkalität, soll der emissionsfreie Edelputz zudem fungizid wirken.

