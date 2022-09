Die Leansafe X3 ist eine Stehleiter, aus der Profis dank Einhand-Gelenkgriff mühelos eine Anlege- und verlängerte Anlegeleiter machen können. Arbeiten ist damit auch an schwierigen Stellen möglich – etwa in Ecken, an Pfosten und Pfeilern. Dafür sorgen Anlegepads. Sie schonen auch empfindliche Untergründe und geben Halt. Dabei ist die Leiter aus robustem Aluminium mit einem Gewicht von 9,5 Kilogramm bestens geeignet für den Transport und flexible Handhabung, auch im Ein-Mann-Einsatz. Noch mehr Unterstützung gibt es mit den integrierten Aufsätzen an der Leiter sowie den Magnetbereichen, sie halten das Werkzeug in Reichweite.

www.wernerco.de

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: