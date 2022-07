Fünf Systemaufbauten möglich

Das Brillux-Sortiment für Balkonbeschichtungen bietet von der Grundierung und dem Dampfdruckausgleich über die wahlweise Abdichtung bis hin zu vielfältigen Schlussbeschichtungen fünf Systemaufbauten.

Das System erzielt ganz ohne zusätzliche Vlieseinlage mit dem Einsatz von Floortec 2K-Sealcon 827 eine ETAG-005-konforme Abdichtung. Als Gesamtlösung schafft es robuste und langlebige Beschichtungen von der Grundierung über die Abdichtung bis zur Verschleißschicht. Die DIN-Norm 18531 schließt die Abdichtung von genutzten Dächern, Balkonen, Dachterrassen und begrünten Flächen ein und schreibt für Abdichtungen mit flüssig aufzubringenden Stoffen eine ETA auf Grundlage der ETAG 005 vor. Das Balkonbeschichtungssystem kann diese Anforderungen erfüllen und bietet laut Hersteller weitere Vorteile. Mit Floortec 2K-Basecon 825 und Basecon Ad 826 als zusätzliches Füllstoffgemisch realisieren Handwerker eine sachgerechte Grundierung, Nivellierung und Dampfdruckausgleichsschicht. Floortec 2K-Sealcon 827 stellt eine normgerechte Abdichtung nach ETAG 005 sicher. Mit Floortec Topcon F 828 lässt sich eine farbige Nutzschicht inklusive UV-Schutz erzielen. Floortec Topcon T 829 funktioniert als transparente Versiegelung in diesem Fall und als robuste Nutzschicht. Für einen stark rutschhemmenden Belag – R12 (bzw. Gleitreibungskoeffizient 0,70 µNM) – eignen sich die Floortec Colorgrains 830. Diese sind in sechs Farbtönen erhältlich und sorgen für eine ansprechende Oberflächenoptik sowie ein sicheres Trittgefühl. Floortec Pricon 831 dient als Grundierung auch auf nicht saugenden, z. B. metallischen, Untergründen. Floortec Thixofix 837 ermöglicht in seiner Funktion als Stellmittel die vertikale Installation der Balkonbeschichtung zum Beispiel im Sockelbereich. Im schnellen und praxisgerechten Systemaufbau mit einer homogenen Schlussbeschichtung mit Floortec Topcon F 828 zum Beispiel realisieren Verarbeiter die Balkonbeschichtung unter optimalen klimatischen Bedingungen innerhalb eines Tages.

www.brillux.de/balkonsystem