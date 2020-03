Im Herbst 2019 hat Farrow & Ball gemeinsam mit dem Natural History Museum in London die Colour by Nature Farbpalette auf den Markt gebracht. Diese umfasst 16 Naturtöne einer Farb-Enzyklopädie aus dem Jahre 1814. Diese klassifiziert die Farbtöne von Pflanzen, Mineralien und Tieren. Seit Frühjahr 2020 ist die Palette der Naturtöne nun in Exterior Eggshell erhältlich, einem wasserbasierten langlebigen Lack, der sich für den Einsatz im Freien eignet.

Die 16 Farbtöne lassen sich für Haustüren, Holzmöbeln, Gartenhütten oder Metallzäune verwenden. Sie enthalten laut Hersteller Bindemittel, von denen die Pigmente umschlossen werden. Damit reagiert der Lack besonders auf Licht soll zugleich unempfndlich gegen Witterungseinfüsse sein. Da auch Exterior Eggshell wasserbasiert ist, soll der Lack nur zwei Stunden benötigen, bis er getrocknet ist. Bereits nach vier Stundenlässt er sich überstreichen. Laut Hersteller ist der Lack resistent gegen Algen, atmungsaktiv und flexibel. Das heißt, er dehnt sich mit der Witterung aus und zieht sich wieder zusammen, was ihn garantiert sechs Jahre nicht anfällig für Abblättern, Abplatzen und Verblassen macht. Der Außenlack wird ohne Tierversuche, tierische Inhaltsstoffe und auf einer umweltfreundlichen Wasserbasis hergestellt, zudem sind die Metalldosen wiederverwertbar und recyclingfähig. Pinsel und Rollen können nach dem Einsatz einfach mit warmem Wasser ausgewaschen werden.

www.farrow-ball.com