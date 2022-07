„Ich muss mir nicht mehr überlegen, welche Leiter ich mitnehme“

Wer jeden Tag Höchstleistungen bringt, braucht eine Leiter, die flexibel bei jeder Aufgabe unterstützt. Deshalb hat Werner die neue Kombileiter Leansafe X3 entwickelt. Das kann das Multitalent:

Die Leansafe X3 ist eine Stehleiter, aus der Profis dank Einhand-Gelenkgriff mühelos eine Anlege- und verlängerte Anlegeleiter machen können. Arbeiten ist damit auch an schwierigen Stellen möglich – etwa in Ecken, an Pfosten und Pfeilern. Dafür sorgen neuartige Anlegepads. Sie schonen auch empfindliche Untergründe und geben Halt. Dabei ist die Leiter aus robustem Aluminium mit einem Gewicht von 9,5 Kilogramm bestens geeignet für den Transport und flexible Handhabung, auch im Ein-Mann-Einsatz. Noch mehr Unterstützung gibt es mit den integrierten Aufsätzen an der Leiter sowie den Magnetbereichen, sie halten das Werkzeug in Reichweite. Das spart unnötiges Auf- und Absteigen. So haben Profis ihr Werkzeug und alle Zustiegslösungen in einer Hand – und den Kopf frei für das, was wirklich wichtig ist.

Was sagen die Profis? „Das passt!“

Gemeinsam mit dem Handwerk wurde die Leiter vor dem Start am deutschen Markt auf Herz und Nieren geprüft. In der Anwendung überzeugte besonders der leichte Umbau von der Steh- zur Anlegeleiter. „Das erleichtert die Arbeit, weil man nicht überlegen muss, welche Leiter man mitnehmen muss“, erklärt Werner Hirschauer von der Baufirma Hirschauer aus Rott. Auch das geringe Gewicht und die damit verbundene Flexibilität sind ein enormer Vorteil. „Für mich ist die Leansafe X3 die perfekte Zusatzleiter“, erklärt Hubert Maier von der Schreinerei Maier. Michael Geburek von der Firma WSU-Geburek aus Wessobrunn sieht in den Ablagemöglichkeiten einen weiteren entscheidenden Vorteil: „Dass man sein Werkzeug ablegen kann, ist schon sehr durchdacht. Auch die Höhe ist perfekt.“ Hubert Maier von der Schreinerei Maier bringt es auf den Punkt: „Bevor ich mir nochmal eine normale Leiter kaufe, hol ich mir lieber die Werner.“

Weitere Informationen:

www.wernerco.com/de