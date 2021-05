Mit einem modernen, ansprechenden Verpackungsdesign ist Gori in das Jahr 2021 gestartet.

Das Verpackungsdesign sei über die Jahre stets auf die Informationsbedürfnisse der Profis ausgelegt gewesen und regelmäßig modernisiert worden, erklärt Juliane Meixner, verantwortlich für das Markenmanagement. Mit den in diesem Jahr neu eingeführten Verpackungen erleichtere PPG zum einen die Orientierung im aktuellen Sortiment, zum anderen aber auch den Wiederverschluss und die Restentleerung der Gebinde durch den Einsatz moderner, robuster Aluminiumdosen. Erneut soll ein Farbleitsystem dafür sorgen, dass Anwender schnell das für ihr Vorhaben passende Produkt im Regal finden: Lasuren sind ab sofort an einer blauen Banderole zu erkennen. Eine graue Banderole markiert Produkte zur Vorbehandlung von Hölzern. Farben wie „Gori 55“ oder „Gori 99“ finden sich in Dosen mit dunkelroter Banderole. Öle sind an einer moosgrünen Banderole zu erkennen, Lacke an einer auberginefarbenen. Alle lösemittelhaltigen Holz-Öle werden zukünftig in der Produktgruppe „Gori 06 Universal“ zusammengefasst. Ihre Differenzierung erfolgt über die Farbtonsticker am rechten unteren Rand des Sichtbereichs. Große Zahlen auf den Banderolen zeigen an, ob es sich um ein lösemittelbasiertes (gerade Zahl), ein wasserbasiertes (ungerade Zahl), ein dünnschichtiges (niedrige Zahl) oder dickschichtiges (hohe Zahl) Produkt handelt. Produkte, die bisher nicht gemäß dem „Gori 1 x 1“ eingeordnet waren, sowie die Öle wurden in diese Systematik überführt. Zahlen größer 100 stehen für die im vergangenen Jahr neu in den Markt eingeführten X-TREM Produkte. Sie ergänzen das Portfolio um seidenmatte, sehr transparente und extrem wetterbeständige Lasuren. Gleich unter dem Produktnamen wird die Produktkategorie genannt: Ob Mittelschicht Holzlasur, Holzlack oder Imprägnierung für Nadelhölzer – diese Basisinformation ist nicht zu übersehen. Die wichtigsten Produkteigenschaften und Anwendungsbereiche eines Produktes werden über verständliche Piktogramme im vorderen Sichtbereich vermittelt. Den Farbton zeigt ein großer Sticker an. Basen werden in die neuen Dosen so abgefüllt, dass ein Gebinde nach Zugabe der Farbpasten zu einhundert Prozent gefüllt ist. Die Datenbasis der „Mix Absolut Mischmaschinen“ von PPG Coatings wurde mit dem jüngsten Update so ergänzt, dass diese nun sowohl eventuell noch vorhandene Gebinde der alten ebenso wie Dosen der neuen Generation befüllen und mischen können. Die Gesamtbroschüre steht überarbeitet für das Beratungsgespräch zur Verfügung. Sie zeigt alle Produkte in den neuen Verpackungen.

