Königsklasse im Kompaktformat

Das neue luftbetriebene Spritzgerät für Schutzbeschichtung, Contractor King, bietet die volle King-Leistung, ist aber leichter und benötigt weniger Standfläche. Das Gerät ist laut Hersteller ideal für Unternehmer, die ein Höchstmaß an Produktivität und Mobilität anstreben. Die Silver Plus HP Spritzpistole ist für einen Druck von bis zu 500 bar ausgelegt und eignet sich für die heutigen Schutzbeschichtungen, einschließlich Beschichtungen mit hohem Feststoffanteil. Die Geräte verfügen über folgende Attribute: Bewährter Luftmotor mit Vereisungsschutz und Endurance™-Pumpe, Luftsteuerung für schnellen Wechsel und geringe Pulsation, Langlebige Konstruktion aus Aluminium, Stahl und Verbundwerkstoffen für jahrelangen Einsatz. Die Geräte der Contractor King-Familie für Schutzbeschichtungen sind in den Druckverhältnissen 45:1, 60:1 und 70:1 erhältlich und werden in einer Vielzahl von Paketen angeboten. Dazu gehört das neue „Big 45“, ein spritzfertiges Paket mit druckgeprüftem Zubehör wie 45 m Xtreme Duty™-Hochdruckmaterialschlauch, Silver Plus Spritzpistole, Armaturen und XHD-Spritzdüsen.

