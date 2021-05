Leichter und schneller zu verarbeiten

Interview mit Frank Heimann, Technischer Leiter der PPG Coatings Deutschland GmbH. Er äußert sich zu neuen Allwetter-Premiumfarbe und den Anforderungen, die von dieser bei besonders starker Witterung gefordert sind.

Fotos: PPG

Herr Heimann, die sich wandelnden Wetterverhältnisse in der Saison beeinflussen die Arbeit der Maler im Außenbereich. Was kann die Farbenindustrie tun, um zu helfen?

Frank Heimann: Während der Saison gibt es tatsächlich immer mehr Tage, an denen die Maler bei Starkregen vom Gerüst flüchten müssen. Vorher und nachher ist es heiß und trocken, aber schweres Wetter braut sich inzwischen eben sehr schnell zusammen. Auch nach Statistiken des Deutschen Wetterdienstes steigt die Zahl der Tage mit mehr als 20 mm Niederschlag in kurzer Zeit stetig. Gut ist es deshalb, wenn die Fassadenbeschichtung kurz nach dem Auftrag mindestens schon schlagregenfest ist. Siloxan All Season“ ist bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte, also typischem Sommerwetter, bereits nach 20 Minuten schlagregenfest, etwa doppelt so schnell wie eine herkömmliche Silikonharzfarbe. Verantwortlich dafür ist die Quick-Rain-Resistance-Technologie. Sie basiert auf speziell modifizierten Bindemitteln und lässt die Beschichtung schneller verfilmen. Ein Fassadenanstrich ist also zuverlässig innerhalb weniger Tage abzuschließen, selbst wenn täglich nur wenige trockene Stunden das Arbeiten ermöglichen.

Der Altersdurchschnitt bei den Malern steigt, selbst junge KollegInnen klagen über Belastungen durch die Arbeit auf dem Gerüst. Was leistet die Industrie für die Reduktion der körperlichen Belastung?

Frank Heimann: Diese Fassadenfarbe schafft zweierlei: Sie sorgt für eine Entlastung von Rücken und Schultern während der Beschichtung, der klassische Farbeimer ist mit 12,5 Litern Inhalt um rund 30 % leichter. Möglich wird das durch den Einsatz extrem leichter Füllstoffe. Bis zu 30 Prozent leichter ist die Farbe zudem zu verteilen und zu verarbeiten. Außerdem lässt sich die „Farbe auch mit einem Airlessgerät aufbringen. Muskel- und Skelettüberlastungen führen heute zu den meisten Arbeitsunfähigkeitsstagen pro Jahr. Heben, Tragen, Rollen und Schieben belastet den Rücken – deshalb sind wir froh, dass wir mit der Light & Easy Technologie neue Wege gehen können. Bei einem Gebinde mit 12,5 Litern sind das rund sieben Kilogramm Gewichtsersparnis.

Für welche Art Füllstoffe hat sich PPG entschieden?

Frank Heimann: Zu Details der Rezeptur kann ich mich nicht äußern. Aber : Wir beobachten sehr genau, welche Innovationen es z. B. bei den Füllstoffen gibt und beginnen meist als einer der ersten Farbenhersteller damit, die Chancen neuer Zuschlagstoffe für den Maler zu analysieren. Die „Light & Easy“-Technologie wurde in einem solchen Prozess entwickelt.

Wissen Verarbeiter diese Vorteile zu schätzen?

Frank Heimann: Es steht außer Frage, dass wir mit dieser neuen Allwetter-Premiumfarbe den Nerv der Maler getroffen haben. Neben den Vorteilen beim Gewicht schätzen die Anwender vor allem die Verarbeitungsfreundlichkeit. Hochwertige Anstriche gelingen auf fast allen mineralischen Untergründen, auf Wärmedämmverbundsystemen und sogar auf historischen Putzen. Es kann bei Temperaturen von 2 °C bis 35 °C und einer Luftfeuchte von bis zu 90 Prozent gearbeitet werden. Selbst ein mehrschichtiger Auftrag führt zu einer relativ spannungsarmen Beschichtung, die hoch deckend und schnell trocknend auch auf Strukturputzen ist. Das Risiko für Rissbildungen ist extrem gering. Diese Fassadenfarbe lässt außerdem eine sehr hohe Flächenleistung zu.

Manch ein Maler arbeitet auf stark strukturierten Putzen gerne mit etwas verdünnter Fassadenfarbe. Halten Sie das für empfehlenswert?

Frank Heimann: Alle Silikonharzfarben von PPG sind bis zu fünf Prozent verdünnbar. Grundsätzlich ist ihre Rezeptur so aufgebaut, dass die Fassadenfarbe ohne Verdünnung angenehm auf allen Untergründen zu verarbeiten ist. Bei der Siloxan All Season haben uns Maler, die früher immer verdünnt haben, gesagt, dass sie sich das nun sparen können, weil diese Farbe auch unverdünnt extrem angenehm zu verarbeiten ist und es nicht zu einer Fettrissbildung selbst auf stark strukturierten Untergründen kommt. Darüber hinaus bietet die Fassadenfarbe alles, was der Profi von einer hochwertigen Silikonharzfarbe erwarten darf: extreme Witterungsbeständigkeit, hohe Schlagregenfestigkeit, vorbeugenden Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, eine hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit und hohe Farbtonbeständigkeit.

PraxisPlus Produkteigenschaften Gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26 entspricht die Farbtonbeständigkeit von „SIGMA Siloxan All Season“ der Klasse A Gruppe 1. Die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) der Beschichtung ist mit 0,14 besonders hoch (Klasse V1), ihre Wasserdurchlässigkeit (w-Wert) mit 0,1 [kg/(m2·h0,5)] sehr niedrig (Klasse W3).