Küberit, der Spezialist für Profile aus Aluminium, Messing und Edelstahl hat seinen Musterkoffer jetzt neu aufgelegt. Etwa 20 Prozent der Profilquerschnitte sind neu, ein paar nicht gängige wurden dafür herausgenommen. Die Muster für den blauen Koffer wurden so ausgewählt, dass sich für nahezu alle Anwendungen das passende Profil findet. Damit die Handhabung so klar wie möglich ist, sind die Muster nach Funktion sortiert und auf drei herausnehmbare Schubladen aufgeteilt. Symbole auf ihren Fronten optimieren die Orientierung. Erstmalig sind die drei Kartoneinleger mit einer praktischen Inhaltsübersicht auf jeder Schublade. Die Einleger decken die Muster ab und schützen sie beim Transport; zudem helfen sie auch beim Heraussuchen des passenden Profils oder beim Nachbestellen, sofern ein Musterstück verloren geht. Der aktuelle Koffer ist mit über 370 Einzelmustern und den neuen Farbkollektionen so umfangreich wie noch nie, gleichzeitig übersichtlicher und genauso kompakt wie bisher.

www.kueberit.com