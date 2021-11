Der Ejot Iso-Bar Eco ist ein thermisch getrenntes Befestigungselement zur nachträglichen und somit flexiblen Befestigung auf wärmegedämmten Fassaden. Die Verankerung erfolgt durch Injektionsmörtel und kann sowohl in Beton sowie in Voll- und Lochsteinen und in Porenbeton erfolgen. Das Produkt ist in vier Längen erhältlich und ein spezieller Adapter ermöglicht die Aufnahme des Ranksystems zur Begrünung.

www.ejot.de/bau