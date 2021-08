Bevor man mit Grundier- oder Malerarbeiten startet, müssen Böden, Fenster- und Türrahmen, Leisten und Steckdosen abgedeckt bzw. abgeklebt werden. Wer die richtigen Produkte einsetzt, macht sich diese oft zeitintensive Arbeit um ein Vielfaches einfacher.

Die Bandbreite der nützlichen Helferlein reicht vom einfachen Abdeckvlies oder der selbstklebenden Schutzfolie für Teppichbeläge, über das klassische Kreppband bis hin zu Präzisions-Abdeckbändern die passend zum Untergrund stark oder schwach klebend ausgerüstet sind. Für große Flächen eignen sich Masker aus Papier oder Folie in Kombination mit verschiedenen Klebebändern. Selbst für Steckdosen gibt es spezielle Abdeckpflaster – wie z. B. das PowerCover von D-TACK. Sind die Abdeck- und Abklebearbeiten erledigt, geht es ans Streichen. Für Farben und Lacke bzw. für die zu streichenden Flächen gibt es zahlreiche Varianten: Pinsel und Walzen mit verschiedenen Eigenschaften und in vielen Größen erleichtern das Arbeiten. Walzen werden abhängig von Beschichtung und Untergrund gewählt. Bei rauem Untergrund wählt der Profi Walzen mit gewebtem, nahtfreiem Bezug und gezwirnten Fasern in einer entsprechenden Florhöhe. Bei glatten Flächen werden Walzen aus möglichst feinem Schaumstoff verwendet, die das Entstehen von Blasen vermeiden. Bei Pinseln gilt: je hochwertiger die Borste, desto brillanter das Streichergebnis. Verschiedene Formen und Borstenarten erleichtern das Streichen von diversen Farbarten, Lacken und Lasuren. Natürlich immer angepasst an den jeweiligen Untergrund.

