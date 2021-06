Viele Metallgegenstände im Außenbereich setzen mit der Zeit Rost an. Rost ist sehr porös. Wird ihm keinen Einhalt geboten, dringt er tief ins Material ein und zersetzt es langsam.

Aufhalten lässt sich dieser Prozess nur durch einen guten Rostschutz wie die Kreidezeit-Rostschutzfarbe. Sie besteht hauptsächlich aus Eisenglimmer und Leinöl. Eisenglimmer ist ein natürlich vorkommendes, schwarz glänzendes Pigment mit einer ausgeprägten Schuppenstruktur. Wie ein Schuppenpanzer legen sich die Pigmente über die Fläche und verhindern so das Eindringen von Sauerstoff und Wasser. Daher wird die Farbe auch als „Schuppenpanzerfarbe“ bezeichnet. Selbst die UV-Strahlung kann den Anstrich nicht zerstören. Die Anwendung ist einfach: Es reicht, die Metallteile per Drahtbürste oder Schleifpapier zu entrosten und zu entstauben. Das in der Farbe enthaltene Leinöl sorgt für eine gute Benetzung des Untergrunds und umhüllt verbliebene Rostpartikel wie ein Mantel. So entsteht eine wetterfeste und elastische Schutzschicht, die weder blättert oder reißt, noch unterrostet werden kann. In der Regel wittert sie allmählich oberflächlich ab. Sollte es doch einmal zu Beschädigungen kommen, lässt sich die Fläche problemlos überstreichen oder punktuell reparieren. Erhältlich ist die harzfreie Kreidezeit Rostschutzfarbe im klassischen Farbton DB 703, anthrazitgrau metallic — ein sanft schimmerndes, dunkles Grau, das auch als dekorativer Anstrich auf Holzoberflächen gut zur Geltung kommt. Es ist auch möglich, die Farbe als Grundierung zu verwenden. Der Endanstrich erfolgt dann mit der Kreidezeit Standölfarbe, die es in vielen verschiedenen Tönen gibt.

