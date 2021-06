Schutz für den Tunnel

Nach knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit ging der Aubergtunnel in Altenmarkt an der Alz in Betrieb. Um die Wände des in Ortbeton erstellten Tunnels beständig vor dem Eindringen chloridhaltiger Wässer zu schützen, kamen eine Hydrophobierung und eine OS-2-Beschichtung zum Einsatz.

Der Aubergtunnel in Altenmarkt an der Alz entlastet den Verkehrsknotenpunkt „Schneeweißeck“ an der Einmündung der B304 in die B299. Mit dem Neubau wird der dortige Unfallschwerpunkt beseitigt und der zunehmende Durchgangsverkehr in der Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein reduziert. Der 440 Meter lange Tunnel ging im November 2020 nach knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit in Betrieb.

Für dauerhaften Betonschutz

Die Wände des in Ortbeton erstellten Aubergtunnels erfordern einen beständigen Schutz vor dem Eindringen chloridhaltiger Wässer. „Hier überzeugte den Bauherrn eine Hydrophobierung mit dem geforderten hohen Wirkstoffgehalt von 99 Prozent. Zudem garantiert die niedrige Viskosität des Produkts eine große Eindringtiefe der Klasse 2 und erhöht so seine Dauerhaftigkeit“, erklärt Florian Buchberger, Key-Account-Manager für Verkehrswegebau bei Sika und Projektverantwortlicher. Die Tiefenhydrophobierung auf Silanbasis erhöht darüber hinaus die Beständigkeit des Betons gegenüber den Frost- und Tausalzzyklen. Die Applikation der Hydrophobierung erfolgte auf die gereinigte Betonoberfläche nass in Nass in zwei Schichten. Dazu applizierten die Verarbeiter die Hydrophobierung nebelfrei mit Airless-Rollen in die Oberfläche ein.

Einfach und flexibel zu verarbeiten

Nach einer Wartezeit von einer Woche konnte das verarbeitende Unternehmen auch das Oberflächenschutzsystem applizieren. „Der Vorteil des dafür gewählten Produkts ist, dass die Beschichtung der Fläche in nur einem Arbeitsgang fertiggestellt werden kann“, berichtet Christoph Störger, Geschäftsführer der Hörnig Bauwerkssanierung GmbH. „Außerdem ist eine nahezu temperaturunabhängige Verarbeitung zwischen drei und 30 Grad Celsius möglich – bei anderen Produkten gelingt dies nur in einer üblichen Temperaturspanne zwischen acht und zwölf Grad.“ Als verarbeitender Unternehmer schätzt Störger außerdem die Einsatzmöglichkeit des Produkts bei bis zu 95 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit, die bei anderen OS-2-(B)-Systemen normalerweise bei 70 bis 80 Prozent endet. Seine Facharbeiter spritzten das lösemittelfreie, 2-komponentige Polysiloxan-Epoxidharz airless und rollten es sofort im Kreuzgang nach.

Bei den im Sichtbeton auftretenden Lunkern musste geprüft werden, ob die OS-2-(B) Beschichtung auch dort in der erforderlichen Schichtdicke appliziert ist. Im Zweifel wurden diese Bereiche in einem zweiten Arbeitsgang nachbeschichtet.

Die Tunnelbeschichtung ist nach DIN EN 13501-1 schwerentflammbar, besitzt einen hohen Reflexionswert und ist mechanisch äußerst beständig. Die damit geschützten Wände sind leicht zu reinigen. Dafür genügt ganz einfach Wasser ohne jegliche Zusätze von Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

