Akustik in Innenräumen verbessern mit dem "Tower of Silence"

Mit seiner Akustiksäule „Tower auf Silence“ stellt der Akustikspezialist B11 einen Stand-Alone Schallabsorber vor, der nicht nur funktional ist, sondern auch noch elegant aussieht und mit seinem Gewicht von 3,8 Kilo ganz einfach je nach Bedarf von einem Raum in den anderen bewegt werden kann. Damit eignet sich der Tower auch ideal für Mieträume, denn der Anwender braucht hier nicht einmal Bohrungen zu setzen, wie beispielsweise bei einem Wand– oder Deckenabsorber. Es genügt, den Edelstahlsockel in die gewünschte Position zu geben und den Absorber einzusetzen. Ein ideales Tool also für Besprechungs- oder Seminarräume oder wenn das Wohnzimmer kurzfristig in ein Homeoffice umgewandelt werden soll. Erhältlich sind momentan zwei Typen in den Größen 40 x 40 x 200 cm und 30 x 30 x 200 cm. Bereits mit zwei Towern lässt sich ein Raum von bis zu 30 Quadratmetern akustisch perfekt optimieren.

www.b11.com