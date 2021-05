Die Leichtbauplatte EasyBoard von Siniat bietet dieselbe Qualität der Gipsplatte LaShop aber mit deutlich weniger Gewicht Zwische 6,8 und 7,5 Kilogramm pro Quadratmeter wiegt die Platte je nach Ausführung. EasyBoard Typ A steht in den Dicken 9,5 und 12,5 Millimeter in den Standardformaten 2000 x 600 und 2600 x 600 Millimeter für Wand- und Deckenbekleidungen/-beplankungen im Innenbereich zur Verfügung. Ergänzt werden die Standardformate durch die Kofferraumplatte in 1200 x 600 Millimeter und das wirtschaftliche Großformat in 2000 x 1250 Millimeter bei 12,5 Millimeter Dicke. Für feuchtebeanspruchte Innenbereiche eignet sich die Variante EasyBoard Typ H3. Beide Platten sind nach Baustoffklasse A2 (nach DIN 4102–1) als nicht brennbar eingestuft und damit vielseitig einsetzbar. Die Platten ließen sich einfacher verarbeiten und tun auch der Umwelt gut, so der Hersteller. Für die Produktion würden wiederverwertbare Materialien verwendet, die durch neue Produktionsverfahren die Leichtbauweise ermöglichten. Zudem werde für die Herstellung weniger Wasser als üblich benötigt. Dadurch könnten bei der Trocknung der Platte Energie und damit CO2-Emissionen aktiv eingespart werden.

www.siniat.de