Jöst abrasives jetzt auch im Cordless Alliance System (CAS)

Die herstellerübergreifende Akku-System-Kooperation Cordless Alliance System (CAS) wird um Jöst abrasives erweitert. Die Bodenreinigungsmaschine Floor Cleaner Junior 18 wird ab sofort in einer Akku-Variante angeboten. Das Gerät reinigt laut Herssteller alle Arten von Fußböden: plane und strukturierte Hartbeläge-, Epoxidharz-, Parkett- und gewachste Holzböden ebenso wie Stein- oder Teppichböden. Die Reinigung erfolgt in einem Arbeitsgang und die Akku-Bodenbearbeitungsmaschine gelangt bis an den Rand und in jede Ecke.

www.joest-abrasives.de