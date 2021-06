Metallgeländer mit Elektrostatik beschichten

Spritzen mit Elektrostatik wird im Malerhandwerk selten angewendet. Doch gerade bei der Beschichtung von Metallgeländern, z. B. im Treppenhaus, ist es eine perfekte Technik. Voraussetzung für den Einsatz: lösungsmittelhaltige Lacke – mit Wasserlacken ist Elektrostatik auf der Baustelle nicht möglich. Zum Einsatz kommen hier elektrostatische Geräte in der Variante AirCombi (Kombination aus Airless- und Luftzerstäubung). Diese sind in punkto Flächenleistung, Wirkungsgrad und Overspray unerreicht. Das Besondere bei der Elektrostatik gegenüber allen anderen Spritzsystemen ist der Umgriff. Das bedeutet, dass die Bauteile, wie Geländerstäbe, von vorne gespritzt und dank elektrostatischer Aufladung automatisch auch auf der Rückseite beschichtet werden. Hierbei ist die Schichtstärke auf allen Seiten identisch und das Overspray minimal. Das Ergebnis ist ein maximaler Wirkungsgrad – somit ist der Lack auf dem Objekt und nicht in der Umgebung. Es entsteht eine effektive Beschichtung mit minimalem Materialeinsatz. Ideal ist der Einsatz mit Elektrostatik auch für das Spritzen von Metall-Türzargen. Für Anwender, die häufig vor der Aufgabenstellung Geländer-/Metallkonstruktionen stehen, ist dies eine sinnvolle Investition.

www.linz-service.de

Mehr zum Thema Airless: