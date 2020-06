Dank Sprayrollern wird mit der Airless-Anlage in einem Arbeitsgang gespritzt und gewalzt! Dies ist ideal an der Fassade oder an Wänden und Decken. Als Walzen kommen handelsübliche Walzen zum Einsatz, die möglichst kurzflorige und wenig saugende Bezüge haben, damit die Walze das aufgespritzte Material nur verschlichtet und nicht aufsaugt. Der Spritzkopf wird so eingestellt, dass der Strahl nicht auf der Walze, sondern unter der Walze auf die Oberfläche trifft. Montiert wird der SprayRoller auf Verlängerungen oder direkt auf die Pistole.

