Die Sander & Doll AG, Remscheid, hat die Funktionsweise und Bedienung von Listenansichten am Bildschirm vollständig modernisiert. Smarte Helfer ermöglichen Malerbetrieben in der Software Chroma Office eine gezielte und effiziente Auswahl von Kunden, Artikeln oder Dokumenten, wie Angeboten oder Rechnungen.

Individuell und bedarfsgerecht einrichten ließen sich Auswahllisten in der Sander & Doll-Branchensoftware Chroma manuell schon in den letzten Versionen. Jetzt ist dies noch leistungsfähiger, vor allem aber wesentlich einfacher geworden. So erfordert die auf- oder absteigende Sortierung einer Liste nach einer beliebigen Spalte, beispielsweise nach Kundenamen oder Projekten, nur noch einen Mausklick. Weitere Basisfunktionen, wie die Änderung der Spaltenreihenfolge, sind per einfachem Drag & Drop möglich.

Einfach zu bedienen

Für mehr Übersicht sorgt die einfache Möglichkeit des Ein- oder Ausblendens einzelner Spalten. Ein Rechtsklick zeigt mögliche zusätzliche Spalten an, durch Ankreuzen können Spalten hinzugefügt oder entfernt werden. Die Eingrenzung einer Liste erfolgt mit Klick auf das Filtersymbol einer Spalte. Zum Zeitpunkt des Klicks weiß die Software bereits, ob der Anwender in einer Spalte filtert, die unstrukturierte Werte (wie Texte), gleichartige Werte (wie männlich/weiblich) oder genormte Werte (wie Datumsangaben) enthält. Automatisiert wird dem Anwender sofort der kürzeste Weg angeboten: Bei Datumsangaben z. B. eine Jahr-Monat-Tag-Hierarchie, bei wiederholt vorkommenden Werten eine Ankreuzliste und bei freien Texten eine Volltextsuche. Das ist intelligent, praxisgerecht und spart Zeit.

Wer in mehreren Spalten gleichzeitig filtert, grenzt die Suche mit jedem zusätzlichen Filter weiter ein – schnell, weil intuitiv. Und wer häufiger mit unterschiedlichen Listen arbeitet, wird es schätzen, dass die Software alle Einstellungen auf Wunsch als „Favoriten“ speichert. So ist die Wiederverwendung einmal genutzter Listen für jeden Anwender einfach geworden – die Anlage zahlreicher „Basislisten“ kann auf Wunsch entfallen.

Optische verbesserung

Auch die Optik und Listengestaltung hat an wichtigen visuellen Funktionen dazu gewonnen: Neben der abwechselnden Einfärbung von Tabellenzeilen können nun auch Schriftarten/-farben und Trennlinien eingestellt werden. Dazu gibt es eine getrennte Einstellung für Mobilgeräte. So kann per Fingertipp zwischen „viel Übersicht“ und „treffbaren Einträgen“ auf Touch-Geräten, z. B. in der Chroma Cloud App umgeschaltet werden.

Performancesteigerung

Besonders stolz ist man bei Sander & Doll auf die „Performance“: Intelligente Analysefunktionen entscheiden, ob die geforderte Ansicht im Hintergrund komplett aus der Datenbank geladen wird oder ob ein Teilausschnitt genügt. Der Anwender merkt davon nichts, außer, dass auch komplexe Listen sofort bereitstehen. Auch hier also ein großes Plus in punkto Zeitersparnis.

Und bei allen Verbesserungen hat die neue Welt Bewährtes nicht verdrängt: Mit einem Klick kann die (gefilterte/sortierte) Liste in Excel angezeigt werden, und auch der einfache Ausdruck wird weiter unterstützt.

Peter Doll, Vorstand der Sander & Doll AG: „Die intelligenten Bildschirmansichten sind ein großer Schritt in Richtung digitale Selbständigkeit. Der digitale Fortschritt ermöglicht mehr und mehr, dass der Handwerker nicht nur die Anforderung kennt, sondern sie auch selbst realisieren kann.“

www.sander-doll.com