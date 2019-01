Zum Branchentreff für Fassadengestaltung und Raumdesign – der Messe Farbe Ausbau & Fassade (FAF) 2019 in Köln – begrüßt Festool seine Besucher vom 20. bis 23. März in Halle 8 auf Stand 111.

Auf über 200 Quadratmetern sind insbesondere Maler, Lackierer, Stuckateure, Raumausstatter sowie Fachleute der Wohnungswirtschaft eingeladen, um auf dem Festool Messestand das dafür abgestimmte Systemangebot zu testen, Trends und Neuentwicklungen zu erleben. Festool fokussiert sich dabei auf das Thema Renovieren von Fenstern und Türen mit all den damit verbundenen Neuheiten und Produkthighlights.

Hierbei kommt vor allem der Getriebe-Exzenterschleifer RO 90 für das Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen zum Einsatz. Zudem präsentiert Festool unter anderem den Vorabscheider CT-VA 20, der in Verbindung mit dem Diamantschleifer RG 130 für eine konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses sorgt.

Ebenfalls werden die Akku-Schleifer als kraftvolle und mobile Lösung präsentiert. Diese sind im Zuge der Initiative Staubfrei jetzt neu mit Bluetooth Akkupacks erhältlich, welche ein automatisches Einschalten des Absaugmobils bei Verwendung bewirken.

Selbstverständlich informiert Festool auch ausführlich über seinen Langhalsschleifer PLANEX easy für leichtes, großflächiges Schleifen von Wänden und Decken. Überzeugend nicht nur mit qualitativen Werkzeugen, ist Festool der verlässliche Partner in Sachen kompetenter Beratung zu seinem in der Branche einzigartigen SERVICE.

Halle 8 auf Stand 111