Das Aufmaß unterliegt einer Vielzahl von Regeln und Verordnungen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und eine Fülle technischer Messwerkzeuge, die das Spektrum Aufmaßtechnik nicht nur facettenreich macht, sondern auch komplex und sehr speziell.

Insbesondere in der Bauabrechnung ist das Aufmaß elementarer Bestandteil von den ca. 2.5 Mio. Beschäftigten im Bauhaupt- und Baunebengewerbe in Deutschland. Der Aspekt der „Prüfbarkeit“ wie gemäß § 14 VOB / B gefordert, wird immer wieder bestritten. So stellt sich die Frage: Was ist überhaupt „prüfbar“? Die ZAB Akademie bietet hier mit ihren ZAB Normen Lösungsansätze! Die Schulungen bestehen aus einer Kombination aus dem klassischen Vortrag, Praxisübungen, Impulsreferaten, moderierten Gruppendiskussionen und Präsentationen. Neben den klassischen Seminaren, Workshops und Schulungen können sie auch ein individuelles Aufmaß-Coaching für ihre Bauleiter oder Nachwuchskräfte buchen.

Ihr Referent ist Ramon Alexander Pfeiler. Er ist alleiniger Inhaber und Geschäftsführer von „ZAB – Zentrum für Aufmaße im Bauhandwerk“, außerdem Innovationstreiber rund um die Aufmaßtechnik, Impulsgeber, Malermeister und Betriebswirt. Seit nunmehr knapp 20 Jahren unterstützen er und sein Team bei der Aufmaßerstellung und Bauabrechnung. Dabei werden jedes Jahr ca. 2 Mio. m² Flächen ermittelt, dargestellt, hochwertig dokumentiert und abgerechnet. Sein Motto: „Vom Praktiker, für den Praktiker“!

