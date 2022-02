Erwünschter Stimmungswechsel

Für das New Era Coffee in München hat das Stuttgarter Architekturbüro Ippolito Fleitz ein „Café & Bar“-Konzept umgesetzt, in dem durch den gezielten Einsatz von Farbe und Licht tagsüber das Thema Kaffee dominiert, abends hingegen das der Drinks.

Fotos: Architekturfotografie Andreas J. Focke

Schwabing ist berühmt für das bunte Leben, das dort bei Tag und bei Nacht stattfindet. Gerade junge Menschen lieben die gemütliche Stimmung des Münchener Stadtteils. Trotz der begrenzten räumlichen Möglichkeiten entstand hier ein Lokal, in dem sich nicht nur die Stammkunden zu Hause fühlen, sondern auch die Laufkundschaft, die die einladende Oase der Gemütlichkeit schnell durch die Glasfassade erspäht. Und die Selbstverständlichkeit des Unternehmens, nur ökologisch angebaute Bohnen aus ausgewählten regionalen Röstereien einzusetzen, ist die besondere Belohnung, die alle Menschen im Innern erwartet. Eine Wertigkeit, die sich nun auch im Markenbild zeigt. Für New Era Coffee beginnt diese mit einem eigenen Lokal im Herzen der Stadt, nachdem das Unternehmen bereits erfolgreich mit mobilen Angeboten auf Festivals und Straßenfesten unterwegs war.

Der Wert eines guten Kaffees liegt in seinen komplexen Geschmacksnoten, die sich erst entfalten, wenn in der Herstellung Temperatur und Druck richtig eingesetzt werden. Das Interior Design der Ippolito Fleitz Group übersetzt diesen Grundsatz in einen Raum, der unterschiedliche Menschen auf ein gemeinsames Lebensgefühl verdichtet. Professionelle Workshops, die Teil des vielfältigen Angebots sind, unterstreichen die Markenidee der »neuen Genuss-Ära«.

Dank der Raumgestaltung bietet das Lokal mit seiner ungezwungenen Atmosphäre zu jeder Tageszeit das richtige Angebot für alle Gemüter. Um die zentrale Theke gruppieren sich unterschiedliche Sitzsituationen, die durch die besondere Gestaltung von Boden und Decke eigene Zonen bilden. Eine kleine erhöhte Nische, von der man den ganzen Raum überschauen kann, bietet zusätzlich einen neuen Lieblingsort für alle Menschenbeobachter. Dabei war es wichtig, jeweils einen »Raum im Raum« zu erschaffen, damit die fließende Gesamtwirkung nicht durch Abtrennungen beeinträchtigt wird.

In Verbindung mit hochwertigen Materialien und einer unterstützenden Lichtinszenierung steht tagsüber die »Wärme« des Kaffees im Vordergrund. Während am Abend die Stimmung zu der „Coolness“ eines stilvollen Drinks wechselt. Das Gestaltungskonzept mit unterschiedlichen Farben und liebevollen Details bildet das „bunte Schwabing“ in seiner Lebendigkeit und seiner Vielfalt ab.

